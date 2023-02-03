Серия забегов «Бегом по Золотому кольцу» объявила поиск амбассадоров. Прошедшие отбор участники получат бесплатные слоты и мерч

Организаторы серии «Бегом по Золотому кольцу» объявили поиск амбассадоров для своих стартов. Это одна из крупнейших в России серий забегов. С мая по октябрь забеги проходят в 10 городах Центральной России: Тутаев, Мышкин, Переславль-Залесский, Кострома, Иваново, Рыбинск, Углич, Ростов, Ярославль, Москва.

Идеальный амбассадор для серии – бегун, любящий путешествия и много рассказывающий в соцсетях о забегах, своих мыслях и впечатлениях.

Амбассадоры получат:

бесплатный слот на любую дистанцию в каждом городе и скидку 25% для одного друга;

индивидуальный промокод для подписчиков со скидкой 10%;

слоты для розыгрышей в соцсетях;

футболку и другой мерч проекта.

Чтобы пройти отбор и стать амбассадором серии в 2023 году, нужно заполнить анкету и рассказать, где вы живете, как много бегаете, в каких стартах серии хотите принять участие, а также прикрепить ссылки на свои аккаунты в соцсетях. Заявки принимаются до середины марта.