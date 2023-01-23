В Москве состоится бесплатный забег на 5 километров. Он пройдет 4 февраля в Лужниках

Теги Бег любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

В Москве 4 февраля на территории Олимпийского комплекса «Лужники» состоится бесплатный забег на 5 км. Старт пройдет в рамках Зимнего дня Московского спорта. 

Все финишеры забега получат памятные медали, а самых креативных участников в ярких и необычных костюмах будет ждать специальный приз от Московского спорта.

Регистрация на старт будет доступна позже на сайте забега. Там же можно узнать дополнительную информацию о трассе. 

 

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4 комментария

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Назар Игорь
А что, есть и платные забеги?
Спорт в массы!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Кошкин
Ответ Анна Логунова
Немного опечатались, уже исправили. Спасибо :)
Всякое бывает😉
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Логунова
Ответ Николай Кошкин
Неплохо так, пройдёт 4 февраля, а регистрация откроется 21 февраля))).
Немного опечатались, уже исправили. Спасибо :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Кошкин
Неплохо так, пройдёт 4 февраля, а регистрация откроется 21 февраля))).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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