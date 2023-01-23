В Москве состоится бесплатный забег на 5 километров. Он пройдет 4 февраля в Лужниках

В Москве 4 февраля на территории Олимпийского комплекса «Лужники» состоится бесплатный забег на 5 км. Старт пройдет в рамках Зимнего дня Московского спорта.

Все финишеры забега получат памятные медали, а самых креативных участников в ярких и необычных костюмах будет ждать специальный приз от Московского спорта.

Регистрация на старт будет доступна позже на сайте забега. Там же можно узнать дополнительную информацию о трассе.