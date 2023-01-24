Открыта регистрация на забеги IX сезона проекта «Бегом по Золотому кольцу»

Открылась регистрация на события одной из крупнейших серий забегов в России – «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу».

С 1 мая по 1 октября любителей бега и спортсменов ждут 10 масштабных стартов в 4 регионах страны. Новый сезон стартует майским забегом в городе Тутаеве в Ярославской области, а завершится в Москве полумарафоном «Моя столица».

3 сентября состоится X Ярославский полумарафон «Золотое кольцо». Организаторы готовят настоящий праздник, посвященный юбилею первого и самого многолетнего старта, с которого началась история серии «Бегом по Золотому кольцу». В рамках события состоится чемпионат России по полумарафону.

Участники и зрители серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» смогут познакомиться с главными достопримечательностями городов, в которых проходят забеги. Организаторы перед каждым стартом предлагают туристический пакет – участники забегов смогут выбрать экскурсии по городу или комплект услуг с проживанием.

Подходящее испытание найдется для каждого возраста и для любого уровня подготовки: есть детские старты на 300/400 м или 600/800 м, любители коротких и быстрых дистанций смогут пробежать 3 км или 5 км, а опытные участники – 10 км и 21,1 км. Эстафету можно будет пробежать в Тутаеве и в Ярославле. Дистанция 5 км стала нововведением прошлого года, в этом сезоне она доступна в Москве, Ярославле, Костроме, Иванове и Переславле. Самые целеустремленные атлеты, преодолевшие семь и более стартов, получат медаль «За приверженность бегу».

В рамках проекта пройдет «Чемпионат друзей» – вместе с друзьями и близкими можно создать команду и посоревноваться с другими. Также пройдут молодежные чемпионаты среди образовательных организаций, корпоративный чемпионат и II чемпионат по бегу среди фармацевтических и медицинских компаний, который состоится в рамках полумарафона «Моя столица» в Москве.

В Ростове состоится соревнование для спортсменов от 35 до 84 лет – IV чемпионат России по бегу по шоссе на 10 километров. Профессиональные спортсмены и любители, у которых есть соответствующий результат в беговом портфолио, попробуют свои силы в древнейшем городе Золотого кольца. Для участия нужно подать заявку.

Подробнее о событиях читайте на сайте goldenring.run.