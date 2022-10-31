Открылась регистрация на новый старт IRONSTAR в Нижнем Новгороде. 4-5 августа пройдут заплывы, женские и детские забеги, триатлон на олимпийской и полужелезной дистанции
Команда организаторов стартов IRONSTAR опубликовала календарь стартов на 2023 год. «Новой звездой» стал старт в Нижнем Новгороде, который пройдет 4-5 августа 2023 года.
4 августа:
- заплывы на открытой воде SWIMSTAR (1 и 2 мили);
- женский забег IRONLADY (5 км);
- детский забег STARKIDS (500 и 1000 м).
5 августа:
- триатлон на олимпийской дистанции (1,5 км плавание – 40 км велогонка – 10 км бег);
- триатлон на «полужелезной» дистанции (средней, 113; 1,93 км плавание – 90 км велогонка – 21,1 км бег).
Фестиваль пройдет в центре города – стартовый городок и плавательные этапы расположатся на Гребном канале, беговой и велосипедный этапы пройдут по набережным с видами на слияние рек – Оки и Волги.
Регистрация на все старты фестиваля идет на сайте организатора.
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