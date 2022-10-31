Открылась регистрация на новый старт IRONSTAR в Нижнем Новгороде. 4-5 августа пройдут заплывы, женские и детские забеги, триатлон на олимпийской и полужелезной дистанции

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Команда организаторов стартов IRONSTAR опубликовала календарь стартов на 2023 год. «Новой звездой» стал старт в Нижнем Новгороде, который пройдет 4-5 августа 2023 года.

4 августа:

  • заплывы на открытой воде SWIMSTAR (1 и 2 мили);
  • женский забег IRONLADY (5 км);
  • детский забег STARKIDS (500 и 1000 м).

5 августа:

  • триатлон на олимпийской дистанции (1,5 км плавание – 40 км велогонка – 10 км бег);
  • триатлон на «полужелезной» дистанции (средней, 113; 1,93 км плавание – 90 км велогонка – 21,1 км бег).

Фестиваль пройдет в центре города – стартовый городок и плавательные этапы расположатся на Гребном канале, беговой и велосипедный этапы пройдут по набережным с видами на слияние рек – Оки и Волги.

Регистрация на все старты фестиваля идет на сайте организатора.

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