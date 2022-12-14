Велосипедная компания Specialized расторгла контракты со своими амбассадорами. Их уволили одним днем

Американский бренд-производитель велосипедов Specialized прекратил сотрудничество со своими амбассадорами. Контракт, действующий до декабря 2023 года, компания расторгла в досрочном и одностороннем порядке.

Бюджет программы Adventure по поддержке и спонсированию амбассадоров бренда был урезан до нуля. Об этом журналу VeloNews сообщила одна из представительниц Specialized, велосипедистка и организатор велотуристического мероприятия Ruta Del Jefe Сара Суоллоу. «Из программы выбыли все амбассадоры, на прошлой неделе они были готовы отстранить нас всех», – поделилась Сара.

Кроме Сары под сокращение попали еще как минимум 40 человек. Спортсмены получали от Specialized зарплату и полагались на программу как на источник средств к существованию. Расторжение контракта в конце года может осложнить сотрудничество спортсменов с другими компаниями, так как многие из них уже объявили свой список амбассадоров на 2023 год.

В течение всего года в Specialized происходили изменения в руководящих должностях. За новыми назначениями последовала и оптимизация бюджета. Однако представители компании поделились с VeloNews, что программа по поддержке амбассадоров никуда не исчезнет, а будет меняться в соответствии с потребностями велосипедистов.