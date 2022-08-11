Велопробег Pan-Mass Challenge собрал 49 миллионов долларов на исследования по лечению рака

В субботу, 6 августа, и воскресенье, 7 августа, веломарафон Pan-Mass Challenge (PMC) объединил более 6300 зарегистрированных гонщиков со всего мира на 43-й забег с целью собрать рекордные 66 миллионов долларов (4 млрд рублей) на исследования по лечению рака и уход за пациентами во всемирно известном Онкологическом институте Даны-Фарбер в Бостоне, штат Массачусетс. В итоге за выходные мероприятию удалось собрать 49 миллионов долларов (около 3 млрд рублей).

Pan-Mass Challenge (PMC) – это веломарафон, который на сегодняшний день собирает на благотворительность больше денег, чем любое другое спортивное мероприятие в мире. PMC был основан в 1980 году Билли Старром (в прошлом был тяжелоатлетом), который остается исполнительным директором мероприятия и ежегодным участником соревнований.

С тех пор мероприятие собрало 831 миллион долларов (примерно 50 млрд рублей) на лечение взрослых и детей на исследования рака в Институте Даны-Фарбер.

PMC 2022 включал в себя 16 однодневных и двухдневных маршрутов протяженностью от 40 до 340 км, которые были предназначены для любителей велосипедного спорта всех возрастов. В этом году в пробеге приняли участие велосипедисты из 8 стран. Многие участвовали в марафоне в честь своего родственника или друга, борющегося с раком.

С начала глобальной пандемии 2020 года веломарафон PMC собрал для Dana-Farber более 114 миллионов долларов (примерно 7 млрд рублей), внеся 42-летний взнос в размере 831 миллиона долларов.