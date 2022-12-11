Результаты 135 Пробега-Марафона «Битцевская прямая» 2022
В субботу 10 декабря в Битцевском лесопарке города Москвы прошел 135 Пробег-марафон «Битцевская прямая». Для забега были доступны дистанции в 500 м, 1 км, 1 миля, 2 км, 3 км, 2 мили, 5 км, 10 км, 15 км, 21 км, 30 км, 42 км, 50 км, 6 часов.
В забеге на 6 часов участники могли пробежать любое количество кругов (1 круг – 5 км) в течение отведенного времени. При этом, финишировать можно было через любое время после старта и до истечения 6 часов или бежать все 6 часов.
Результаты победителей ключевых дистанций:
5 км, мужчины
1. Евгений Кареликов – 20:31
2. Георгий Тарханов – 24:22
3. Алмаз Шагиев – 26:44
5 км, женщины
1. Мария Скляр – 29:21
2. Анастасия Ивашечкина – 33:36
10 км, мужчины
1. Андрей Салтыков – 47:44
2. Владислав Денисов – 55:47
3. Алексей Девликамов – 59:06
10 км, женщины
1. Юлия Дороднева – 1:23:19
21,1 км
1. Дмитрий Ивайкин – 1:36:22
42,2 км
1. Игорь Садовников – 3:35:05
2. Вячеслав Зверев – 4:20:17
3. Вячеслав Кондрахин – 4:20:17
50 км
1. Андрей Тихонович – 4:18:01
Результаты всех участников можно посмотреть в протоколе, данные могут обновляться. Фотографии с забега есть в соцсетях организатора «Беги с ветерком».
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