Сезон на горнолыжном курорте «Архыз» откроют в начале декабря. Работать начнут Северный и Южный склоны

Горнолыжный курорт «Архыз» откроет новый сезон в начале декабря. Заработают сразу два склона – Северный и Южный. Техника и канатные дороги прошли необходимое обслуживание и сейчас на курорте ведется оснежение трасс.

По словам генерального директора компании «Кавказ.РФ» Хасана Тимижева, оснежаются четыре трассы на Северном склоне, две в поселке Романтик и одна на Лунной поляне. Именно с них откроют сезон. Остальные трассы начнут работать с 20 декабря.

На «Архызе» будут работать 27 км трасс разных уровней сложности, 8 канатных дорог, а также прокат оборудования, инструкторская служба и ремонт.

До 30 ноября на сайте курорта можно приобрести абонементы на зимний сезон 2022/2023 со скидками. Например, 3 дня в сезоне обойдутся в 5950 рублей вместо 6900. Скидки распространяются и на детские ски-пассы.