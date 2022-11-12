Результаты Ultra TrailSamara Marathon 2022

В субботу 12 ноября в поселке Прибрежный (Самарская область) прошел трейл-марафон от организатора Trailrunning Samara. На забеге было пять дистанций: 5 км, 12 км, 20 км, 40 км и ультрамарафон в 70 км. Некоторые дистанции можно было преодолеть в формате каникросса или северной ходьбы. Были также доступны детский и командный забеги. Трасса трейл-марафона проходила по лесному массиву с живописным видом на Волгу, включала в себя препятствия в виде оврага с буреломом и лестницы вверх длиной 130 м.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Даниил Ховрин – 21:31

2. Александр Долгов – 22:01

3. Сергей Власов – 22:35

5 км, женщины

1. Светлана Майзлер – 24:18

2. Любовь Яковлева – 25:10

3. Ольга Авласевич – 25:24

12 км, мужчины

1. Антон Марфин – 50:25

2. Руслан Хабибулин – 56:21

3. Александр Милов – 1:00:06

12 км, женщины

1. Наталья Пендюхова – 56:42

2. Анастасия Шишкина – 1:05:21

3. Александра Ушакова – 1:07:08

20 км, мужчины

1. Алексей Ширшов – 1:18:32

2. Юрий Исмаилов – 1:18:53

3. Никита Малинин – 1:31:29

20 км, женщины

1. Ольга Чурикова – 1:49:47

2. Влада Морозова – 1:51:46

3. Ирина Серебрякова – 1:51:55

40 км, мужчины

1. Максим Крылов – 3:08:34

2. Игорь Ходателев – 3:10:41

3. Сергей Пустовалов – 3:13:22

40 км, женщины

1. Олеся Мартынова – 3:42:42

2. Ксения Душкова – 4:13:45

3. Ольга Наумова – 4:41:30

70 км, мужчины

1. Илья Селюкин – 6:30:28

2. Александр Сытник – 6:52:56

3. Александр Пучило – 6:53:29

Результаты всех участников можно посмотреть на Orgeo. Фотографии с полумарафона появятся позже в соцсетях Trailrunning Samara.