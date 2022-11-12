Результаты Ultra TrailSamara Marathon 2022
В субботу 12 ноября в поселке Прибрежный (Самарская область) прошел трейл-марафон от организатора Trailrunning Samara. На забеге было пять дистанций: 5 км, 12 км, 20 км, 40 км и ультрамарафон в 70 км. Некоторые дистанции можно было преодолеть в формате каникросса или северной ходьбы. Были также доступны детский и командный забеги. Трасса трейл-марафона проходила по лесному массиву с живописным видом на Волгу, включала в себя препятствия в виде оврага с буреломом и лестницы вверх длиной 130 м.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Даниил Ховрин – 21:31
2. Александр Долгов – 22:01
3. Сергей Власов – 22:35
5 км, женщины
1. Светлана Майзлер – 24:18
2. Любовь Яковлева – 25:10
3. Ольга Авласевич – 25:24
12 км, мужчины
1. Антон Марфин – 50:25
2. Руслан Хабибулин – 56:21
3. Александр Милов – 1:00:06
12 км, женщины
1. Наталья Пендюхова – 56:42
2. Анастасия Шишкина – 1:05:21
3. Александра Ушакова – 1:07:08
20 км, мужчины
1. Алексей Ширшов – 1:18:32
2. Юрий Исмаилов – 1:18:53
3. Никита Малинин – 1:31:29
20 км, женщины
1. Ольга Чурикова – 1:49:47
2. Влада Морозова – 1:51:46
3. Ирина Серебрякова – 1:51:55
40 км, мужчины
1. Максим Крылов – 3:08:34
2. Игорь Ходателев – 3:10:41
3. Сергей Пустовалов – 3:13:22
40 км, женщины
1. Олеся Мартынова – 3:42:42
2. Ксения Душкова – 4:13:45
3. Ольга Наумова – 4:41:30
70 км, мужчины
1. Илья Селюкин – 6:30:28
2. Александр Сытник – 6:52:56
3. Александр Пучило – 6:53:29
Результаты всех участников можно посмотреть на Orgeo. Фотографии с полумарафона появятся позже в соцсетях Trailrunning Samara.
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