Изучено влияние сокращения времени в социальных сетях на психическое здоровье

Для положительного эффекта достаточно сократить время, проведенное в Интернете, на полчаса.

Сотрудники Рурского университета Бохума обнаружили, что сокращение количества времени в социальных сетях помогает снизить симптомы депрессии. Научная работа появилась в Journal of Public Health.

В исследовании приняли участие 642 человека. Их разделили на четыре группы и наблюдали за ними в течение четырех дней. Первая группа сократила количество времени в соцсетях на полчаса, вторая – уделяла 30 минут спорту. Участникам третьей группы дали те же инструкции, что и первым двум, а четвертая группа была контрольной.

Было установлено, что лучше всего себя чувствовали люди из третьей группы, где сокращение количества времени в Интернете сочеталось с физической активностью. Положительный эффект сохранился даже спустя полгода с начала испытаний.