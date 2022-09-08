Увеличение физической активности может снизить риск развития рака молочной железы

Тренировки в течение 3 и более дней в неделю уменьшали его на 38%.

Группа исследователей обнаружила связь между физической активностью и снижением риска развития рака молочной железы. Результаты научной работы появились в British Journal of Sports Medicine.

Ученые проанализировали данные о 130 957 женщинах, включая 76 505 пациенток с онкологией молочной железы. Они воспользовались методом менделевской рандомизации, чтобы установить причинно-следственную связь между риском развития заболевания и уровнем физической активности. Было установлено, что регулярные физические нагрузки снижали вероятность появления рака молочной железы на 41%.

По словам специалистов, интенсивные тренировки не менее трех раз в неделю помогали снизить риск развития онкологии на 38% по сравнению с теми, кто вел менее активный образ жизни. Положительный эффект объясняют нормализацией количества эстрогенных и андрогенных гормонов в крови, а также снижением воспалительных процессов.