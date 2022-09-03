1 октября откроется лотерея на участие в Лондонском марафоне 2023 года

Лотерея на участие в Лондонском марафоне 2023 года откроется в субботу, 1 октября 2022 года, за день до соревнований этого года.

Для отбора марафонцев используется лотерея – после регистрации претендентов программа случайным образом выбирает тех, кто примет участие в забеге. Программа гарантированного участия для быстрых бегунов на этом марафоне есть только для резидентов Великобритании.

Гарантированное право участвовать в Лондонском марафоне имеют спортсмены, воспользовавшиеся услугами официального туроператора марафона, а также участники благотворительных программ.

Участие в лотерее бесплатное, регистрационный взнос Лондонского марафона оплатят только счастливчики.

Стоимость участия в Лондонском марафоне для жителей Великобритании составляет 49,99 фунтов стерлингов (примерно 3500 рублей).

Для участников из других стран стоимость составит 99 фунтов стерлингов плюс налог на выбросы углерода (углеродный налог – это плата за выбросы парниковых газов в атмосферу) в размере 26 фунтов стерлингов (8700 рублей).

Прием заявок на марафон 2022 завершился 8 октября 2021 года, а результаты лотереи были объявлены 14 марта 2022 года.