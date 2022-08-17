Результаты свимрана «Калашников Спорт. SWIMRUN» 2022. Победители на 2 км – Валентин Голиков и Вера Неклюдова

14 августа в Сарапуле на берегу реки Камы прошел «Калашников Спорт. SWIMRUN» 2022. В этом году у мероприятия был новый формат и новая локация.

Спортсменам предстояло бежать по пересеченке, а плыть в открытой воде. Самое интересное для участников было заранее продумать, что понадобится: лопатки, кроссовки, спасательный круг или все вместе. Все это пришлось нести с собой всю дистанцию.

Свимран предлагал участникам две дистанции на выбор: SwimRun Lite 2 км (400 м плавание и 1,6 бег) и SwimRun 4 км (800 м плавание и 3,2 бег). Также в рамках мероприятия состоялись детские забеги Пичи RUN.

Результаты победителей:

2 км, мужчины

1. Валентин Голиков – 15:27

2. Евгений Морозов – 16:19

3. Алексей Воеводин – 18:41

2 км, женщины

1. Вера Неклюдова – 18:38

2. Елена Санникова – 19:08

3. Арина Богуцкая – 23:13

4 км, мужчины

1. Александр Григорьев – 32:59

2. Андрей Дюпин – 33:16

3. Евгений Морозов – 34:10

4 км, женщины

1. Светлана Васильева – 53:33

Всего в гонке приняли участие 64 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.