Результаты гонки Маяк SwimRun. Победители на 13 км – Лукин и Ковалева, на 26 км – Васильев и Голубенкова

6 августа в поселке Поляны (Ленинградская область) прошел Маяк SwimRun 2022 на дистанциях 13 и 26 км.

SwimRun – мультиспортивная гонка, включающая в себя многократные переходы между этапами бега и плавания. Спортсмены поочередно преодолевают беговые и плавательные этапы по пересеченной местности. Всё, что участники взяли с собой на старте, должно быть с ними до финиша.

Результаты победителей:

13 км, мужчины

1. Сергей Лукин – 1:17:06.3

2. Андрей Ляцкий – 1:17:07.2

3. Евгений Малков – 1:24:44.8

13 км, женщины

1. Елизавета Ковалева – 1:34:24.3

2. Юлия Ярославцева – 1:42:28.7

3. Наталия Мещерякова – 2:19:54.3

26 км, мужчины

1. Евгений Васильев – 3:28:58.2

2. Глеб Путалов – 3:29:03.7

3. Владимир Васюк – 3:29:45.7

26 км, женщины

1. Ольга Голубенкова – 3:29:16.1

Всего в свимране приняли участие 44 человека. На дистанцию 13 км вышли 39 человек, на 26 км – 5 человек. Результаты всех участников гонки можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.