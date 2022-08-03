Результаты заплыва Hydra Race Коприно 2022. Победители на 2 км – Батурин и Нагельман, на 4 км – Старков и Беляева

30 июля в Рыбинске прошел Hydra Race Коприно 2022 на дистанциях 2 и 4 км. Заплыв на открытой воды проходил в акватории бухты Коприно. Организаторами соревнований традиционно выступили HYDRA OPEN WATER.

Результаты победителей:

2 км, мужчины

1. Максим Батурин – 19:00.2

2. Анатолий Шабаршов – 19:24.6

3. Илья Дружинин – 19:24.9

2 км, женщины

1. Екатерина Нагельман – 21:59.0

2. Инга Царькова – 22:52.3

3. Ксения Тихомирова – 25:39.4

4 км, мужчины

1. Игорь Старков – 37:10.4

2. Артем Карелин – 40:05.7

3. Николай Ивлев – 40:07.2

4 км, женщины

1. Анастасия Беляева – 42:19.1

2. Юлия Калашникова – 44:26.5

3. Оксана Крупнова – 1:02:43.4

Всего в заплыве приняли участие 78 человек. Результаты всех участников заплыва можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.