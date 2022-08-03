Результаты заплыва Hydra Race Коприно 2022. Победители на 2 км – Батурин и Нагельман, на 4 км – Старков и Беляева

30 июля в Рыбинске прошел Hydra Race Коприно 2022 на дистанциях 2 и 4 км. Заплыв на открытой воды проходил в акватории бухты Коприно. Организаторами соревнований традиционно выступили HYDRA OPEN WATER.
Результаты победителей:
2 км, мужчины
1. Максим Батурин – 19:00.2
2. Анатолий Шабаршов – 19:24.6
3. Илья Дружинин – 19:24.9
2 км, женщины
1. Екатерина Нагельман – 21:59.0
2. Инга Царькова – 22:52.3
3. Ксения Тихомирова – 25:39.4
4 км, мужчины
1. Игорь Старков – 37:10.4
2. Артем Карелин – 40:05.7
3. Николай Ивлев – 40:07.2
4 км, женщины
1. Анастасия Беляева – 42:19.1
2. Юлия Калашникова – 44:26.5
3. Оксана Крупнова – 1:02:43.4
Всего в заплыве приняли участие 78 человек. Результаты всех участников заплыва можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.
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