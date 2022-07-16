Результаты X-Waters Ugra 2022. Победители на 6 км – Елисеев и Тимофеева, на 10 км – Абросимов и Колесникова

16 июля прошел заплыв X-Waters Ugra 2022 на дистанциях 2, 6, 10 км. 17 июля завершится заплыв на дистанции 54 км соло и дуэт.

Организаторы соревнований предлагали участникам проплыть крупнейшую реку Сибири. Суровый край снежных зим и полноводных рек проверил на прочность техническую и моральную готовность участников заплыва к главному плавательному вызову этого региона.

Обь с Иртышом – самая длинная речная система в России. От истока Иртыша – до устья Оби (в которую он впадает) – 5410 км. Участники самой длинной дистанции в 54 км плывут одну сотую часть этого расстояния – трасса проходит именно через точку слияния Иртыша и Оби.

Результаты победителей:

2 км, мужчины

1. Дмитрий Мальцев – 21:16.1

2. Анатолий Шабаршов – 21:19.6

3. Андрей Шабаршов – 22:01.6

2 км, женщины

1. Дарья Ляшенко – 23:17.0

2. Виктория Власова – 24:22.5

3. Наталья Рихельгоф – 25:00.2

6 км, мужчины

1. Евгений Елисеев – 1:01:30.7

2. Илья Ляпин – 1:01:48.6

3. Сергей Иванов – 1:03:20.2

6 км, женщины

1. Наталья Тимофеева – 1:18:26.5

2. Елена Борщевская – 1:19:02.0

3. Ульяна Лябухина – 1:24:05.8

10 км, мужчины

1. Кирилл Абросимов – 1:22:32.7

2. Эдуард Маннанов – 1:24:10.2

3. Тимофей Легошин – 1:24:53.5

10 км, женщины

1. Софья Колесникова – 1:26:15.1

2. Елена Парфенова – 1:35:25.5

3. Дарья Кулик – 1:37:50.0

Всего в заплыве приняли участие 780 человек. На дистанцию 2 км вышли 63 человека, на 6 км – 62 человека, на 10 км – 25 человек, на 54 км – человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте myfinish.