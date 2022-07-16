Результаты X-Waters Ugra 2022. Победители на 6 км – Елисеев и Тимофеева, на 10 км – Абросимов и Колесникова

16 июля прошел заплыв X-Waters Ugra 2022 на дистанциях 2, 6, 10 км. 17 июля завершится заплыв на дистанции 54 км соло и дуэт.
Организаторы соревнований предлагали участникам проплыть крупнейшую реку Сибири. Суровый край снежных зим и полноводных рек проверил на прочность техническую и моральную готовность участников заплыва к главному плавательному вызову этого региона.
Обь с Иртышом – самая длинная речная система в России. От истока Иртыша – до устья Оби (в которую он впадает) – 5410 км. Участники самой длинной дистанции в 54 км плывут одну сотую часть этого расстояния – трасса проходит именно через точку слияния Иртыша и Оби.
Результаты победителей:
2 км, мужчины
1. Дмитрий Мальцев – 21:16.1
2. Анатолий Шабаршов – 21:19.6
3. Андрей Шабаршов – 22:01.6
2 км, женщины
1. Дарья Ляшенко – 23:17.0
2. Виктория Власова – 24:22.5
3. Наталья Рихельгоф – 25:00.2
6 км, мужчины
1. Евгений Елисеев – 1:01:30.7
2. Илья Ляпин – 1:01:48.6
3. Сергей Иванов – 1:03:20.2
6 км, женщины
1. Наталья Тимофеева – 1:18:26.5
2. Елена Борщевская – 1:19:02.0
3. Ульяна Лябухина – 1:24:05.8
10 км, мужчины
1. Кирилл Абросимов – 1:22:32.7
2. Эдуард Маннанов – 1:24:10.2
3. Тимофей Легошин – 1:24:53.5
10 км, женщины
1. Софья Колесникова – 1:26:15.1
2. Елена Парфенова – 1:35:25.5
3. Дарья Кулик – 1:37:50.0
Всего в заплыве приняли участие 780 человек. На дистанцию 2 км вышли 63 человека, на 6 км – 62 человека, на 10 км – 25 человек, на 54 км – человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте myfinish.
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