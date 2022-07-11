Результаты свимрана SVIYAGA SWIMRUN 2022. Победители на 3 км – Зубков и Зигангирова, на 6 км – Евграфов и Кудрина

10 июля на острове-граде Свияжск (республика Татарстан) в рамках фестиваля SVIYAGA FEST состоялся свимран SVIYAGA SWIMRUN 2022 на дистанциях 3 и 6 км. Дистанции прошли в 3 и 6 кругов, где каждый круг был составлен из отрезков – 200 метров вплавь и 800 метров бегом.
Свимран – это мультиспортивная гонка, в которой участники последовательно преодолевают несколько чередующихся беговых и плавательных этапов. Что самое интересное – здесь нет транзитных зон, а значит и смены экипировки. Участник обязан иметь единый несменяемый комплект экипировки на всю дистанцию.
Также в рамках фестиваля прошел забег на закате SVIYAGA ISLAND RUN, третий традиционный заплыв вокруг острова заповедника SVIYAGA SWIM и забег с заданиями SVIYAGA QUEST.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Алексей Зубков – 20:31
2. Серж Иванов – 22:06
3. Кирилл Кораблев – 23:00
3 км, женщины
1. Назиля Зигангирова – 22:42
2. Зарина Мубаракзянова – 23:58
3. Радмила Шахмуратова – 23:58
6 км, мужчины
1. Роман Евграфов – 38:41
2. Сергей Круглов – 39:37
3. Вячеслав Гридин – 43:10
6 км, женщины
1. Наталия Кудрина – 50:14
2. Камила Шамсутдинова – 52:11
3. Наталия Кузьмина – 55:58
Всего на дистанции 3 км участвовали 53 человек, на 6 км – 51 человек. Результаты всех участников гонки можно посмотреть на RussiaRunning, а фотографии – на сайте mysport.photo (работает распознавание по номеру, фамилии и селфи).
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