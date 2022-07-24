Результаты заплыва AURORA SWIM 2022. Победители на 2 км – Степанов и Романенкова, на 4 км – Евсюков и Запатрина

23 июля в поселке Поляны (Ленинградская область) состоялся AURORA SWIM 2022 на дистанциях 2 и 4 км. Также прошла эстафета 2+2. Это был шестой старт на открытой воде в Петербурге от организаторов заплыва.
Результаты победителей:
2 км, мужчины
1. Елисей Степанов – 24:26.0
2. Константин Богданов – 24:31.8
3. Степан Коваль – 24:32.7
2 км, женщины
1. Александра Романенкова – 27:50.7
2. Светлана Беркова – 28:01.0
3. Юлия Калашникова – 29:55.3
4 км, мужчины
1. Дмитрий Евсюков – 49:05.6
2. Артем Буценин – 53:00.5
3. Михаил Мальгин – 55:24.6
4 км, женщины
1. Валентина Запатрина – 57:01.6
2. Анастасия Беляева – 58:43.9
3. Анастасия Рябова – 59:30.8
2+2 км, эстафета
1. Polinki_team (Полина Бороденко / Марк Высотин) – 56:36.5
2. Let’s Swim (Владимир Фалин / Александр Прибыток) – 58:23.6
3. Тройка (Иван Коваленко / Елена Серко) – 1:00:19.8
Всего в заплыве приняли участие 485 человек и 28 команд. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.
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