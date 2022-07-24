Результаты заплыва AURORA SWIM 2022. Победители на 2 км – Степанов и Романенкова, на 4 км – Евсюков и Запатрина

23 июля в поселке Поляны (Ленинградская область) состоялся AURORA SWIM 2022 на дистанциях 2 и 4 км. Также прошла эстафета 2+2. Это был шестой старт на открытой воде в Петербурге от организаторов заплыва.

Результаты победителей:

2 км, мужчины

1. Елисей Степанов – 24:26.0

2. Константин Богданов – 24:31.8

3. Степан Коваль – 24:32.7

2 км, женщины

1. Александра Романенкова – 27:50.7

2. Светлана Беркова – 28:01.0

3. Юлия Калашникова – 29:55.3

4 км, мужчины

1. Дмитрий Евсюков – 49:05.6

2. Артем Буценин – 53:00.5

3. Михаил Мальгин – 55:24.6

4 км, женщины

1. Валентина Запатрина – 57:01.6

2. Анастасия Беляева – 58:43.9

3. Анастасия Рябова – 59:30.8

2+2 км, эстафета

1. Polinki_team (Полина Бороденко / Марк Высотин) – 56:36.5

2. Let’s Swim (Владимир Фалин / Александр Прибыток) – 58:23.6

3. Тройка (Иван Коваленко / Елена Серко) – 1:00:19.8

Всего в заплыве приняли участие 485 человек и 28 команд. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.