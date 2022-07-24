Результаты X-WATERS VOLGA 2022. Победители на 5 км – Юрий Сарамутин и Дарья Крысина

24 июля в Нижнем Новгороде в рамках этапа Чемпионата Мира X-WATERS 2022 прошел заплыв X-WATERS VOLGA на дистанциях 1, 3 и 5 км.
X-WATERS VOLGA – крупнейший по числу участников российский open water старт на протяжении 2017, 2018, 2019 и 2020 годов. Спортсмены переплыли самую длинную и полноводную реку Европы, «матушку Волгу», одну из немногих рек, которую знают во всеём мире.
Результаты победителей:
1 км, мужчины
1. Андрей Шабаршов – 12:56.9
2. Алексей Павлов – 13:50.0
3. Артем Булюкин – 13:52.1
1 км, женщины
1. Наталья Александрова – 14:38.3
2. Анастасия Раева – 14:57.7
3. Алена Денисова – 15:17.4
3 км, мужчины
1. Сергей Сафонов – 32:55.9
2. Андрей Голета – 33:30,7
3. Илья Рахимов – 34:07.7
3 км, женщины
1. Марина Жаринова – 38:51.7
2. Анна Калмакова – 40:21.7
3. Алена Курнаева – 40:32.5
5 км, мужчины
1. Юрий Сарамутин – 57:36.5
2. Никита Шарапов – 59:09.0
3. Владимир Гусев – 1:00:06.4
5 км, женщины
1. Дарья Крысина – 1:09:48.4
2. Зоя Возьмилова – 1:10:36.2
3. Наталья Волосова – 1:11:19.8
Всего в заплыве приняли участие 1960 человек. На дистанцию 1 км вышли 390 человек, на 3 км – 600 человек, на 5 км – 474 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.
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