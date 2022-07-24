Результаты X-WATERS VOLGA 2022. Победители на 5 км – Юрий Сарамутин и Дарья Крысина

24 июля в Нижнем Новгороде в рамках этапа Чемпионата Мира X-WATERS 2022 прошел заплыв X-WATERS VOLGA на дистанциях 1, 3 и 5 км.

X-WATERS VOLGA – крупнейший по числу участников российский open water старт на протяжении 2017, 2018, 2019 и 2020 годов. Спортсмены переплыли самую длинную и полноводную реку Европы, «матушку Волгу», одну из немногих рек, которую знают во всеём мире.

Результаты победителей:

1 км, мужчины

1. Андрей Шабаршов – 12:56.9

2. Алексей Павлов – 13:50.0

3. Артем Булюкин – 13:52.1

1 км, женщины

1. Наталья Александрова – 14:38.3

2. Анастасия Раева – 14:57.7

3. Алена Денисова – 15:17.4

3 км, мужчины

1. Сергей Сафонов – 32:55.9

2. Андрей Голета – 33:30,7

3. Илья Рахимов – 34:07.7

3 км, женщины

1. Марина Жаринова – 38:51.7

2. Анна Калмакова – 40:21.7

3. Алена Курнаева – 40:32.5

5 км, мужчины

1. Юрий Сарамутин – 57:36.5

2. Никита Шарапов – 59:09.0

3. Владимир Гусев – 1:00:06.4

5 км, женщины

1. Дарья Крысина – 1:09:48.4

2. Зоя Возьмилова – 1:10:36.2

3. Наталья Волосова – 1:11:19.8

Всего в заплыве приняли участие 1960 человек. На дистанцию 1 км вышли 390 человек, на 3 км – 600 человек, на 5 км – 474 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.