Результаты VyborgSWIM 2022. Победители на 4 км – Часовских и Пономарева, на 6 км – Петров и Бороденко

30 июля в Выборге состоялись соревнования по плаванию VyborgSWIM 2022 на дистанциях 2, 4 и 6 км. Заплывы проходили в бухте Защитная.
Результаты победителей:
2 км, мужчины
1. Максим Слащилин – 32:35.1
2. Тимофей Шандеров – 32:49.6
3. Никита Попов – 35:11.8
2 км, женщины
1. Наталья Муненко – 38:26.2
2. Екатерина Прокошева – 39:03.7
3. Екатерина Постникова – 40:51.5
4 км, мужчины
1. Алексей Часовских – 1:04:53.1
2. Иван Щипунов – 1:06:39.0
3. Станислав Шершов – 1:08:25.8
4 км, женщины
1. Алиса Пономарева – 1:04:33.0
2. Елизавета Землянская – 1:12:29.5
3. Инна Макарова – 1:24:31.1
6 км, мужчины
1. Олег Петров – 1:57:31.8
2. Константин Синяк – 2:09:06.0
3. Виктор Бисеров – 2:13:53.8
6 км, женщины
1. Полина Бороденко – 1:58:23.7
2. Людмила Панич – 2:39:40.5
Всего в старте приняли участие 121 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.
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