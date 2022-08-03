Результаты VyborgSWIM 2022. Победители на 4 км – Часовских и Пономарева, на 6 км – Петров и Бороденко

30 июля в Выборге состоялись соревнования по плаванию VyborgSWIM 2022 на дистанциях 2, 4 и 6 км. Заплывы проходили в бухте Защитная.

Результаты победителей:

2 км, мужчины

1. Максим Слащилин – 32:35.1

2. Тимофей Шандеров – 32:49.6

3. Никита Попов – 35:11.8

2 км, женщины

1. Наталья Муненко – 38:26.2

2. Екатерина Прокошева – 39:03.7

3. Екатерина Постникова – 40:51.5

4 км, мужчины

1. Алексей Часовских – 1:04:53.1

2. Иван Щипунов – 1:06:39.0

3. Станислав Шершов – 1:08:25.8

4 км, женщины

1. Алиса Пономарева – 1:04:33.0

2. Елизавета Землянская – 1:12:29.5

3. Инна Макарова – 1:24:31.1

6 км, мужчины

1. Олег Петров – 1:57:31.8

2. Константин Синяк – 2:09:06.0

3. Виктор Бисеров – 2:13:53.8

6 км, женщины

1. Полина Бороденко – 1:58:23.7

2. Людмила Панич – 2:39:40.5

Всего в старте приняли участие 121 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте О-ТАЙМ.