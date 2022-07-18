Заплыв X-WATERS пройдет в Санкт-Петербурге 14 августа вокруг Петропавловской крепости

Юбилейный пятый заплыв X-WATERS Saint-Petersburg 2022 пройдет 14 августа 2022.

1000 пловцов поплывут вокруг Петропавловской крепости – в самом сердце Санкт-Петербурга.

Мероприятие позволит участникам любоваться красотами центра города прямо из воды. Вы увидите Эрмитаж, Дворцовый мост, Стрелку Васильевского острова, Артиллерийский музей.

Экскурсию по Петербургу вы можете начать прямо на заплыве, выбрав дистанцию 2300 м. Ровно один круг вокруг Петропавловской крепости. Это самая популярная дистанция, которая позволит насладиться заплывом и посмотреть Петропавловку с воды.

Для опытных пловцов X-WATERS Saint-Petersburg приготовили дистанцию 4600 м – два круга вокруг крепости. Это уже вызов себе и возможность посмотреть достопримечательности дважды в случае если вы что-то не рассмотрели за один круг.

Третья дистанция – 900 м – Полукрепость. Эта дистанция идеальна для тех, кто впервые плывет на открытой воде или еще не уверен в своих силах. Вам поможет сама вода, ведь почти вся дистанция проходит по течению Невы! Вы точно не устанете, а если постараетесь, то можете занять призовые места!

Заплыв X-WATERS Saint-Petersburg будет интересен друзьям и семьям пловцов: вы сможете поддержать своего спортсмена красочными мотивирующими плакатами с мостов и даже сопровождать пловца вдоль берега.