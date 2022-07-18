Заплыв X-WATERS Volga пройдет в Нижнем Новгороде 23-24 июля. Победители поборются за призовые места на чемпионате мира

В Нижнем Новгороде состоится заплыв X-WATERS.

Заплыв X-WATERS Volga 2022 пройдет в Нижнем Новгороде 23-24 июля. В рамках соревнования пловцам предстоит преодолеть одну из трех дистанций – 1 км, 3 км или 5 км – все они предполагают пересечение Волги, а дистанция 5 км пересекает реку дважды. Финишируют все участники возле катера «Герой» у подножья Чкаловской лестницы – там будет развернут стартовый городок.

Победители заплыва получат шанс побороться за призовые места чемпионата X-WATERS World Championship. В чемпионате мира X-WATERS определяются сильнейшие пловцы по итогам всех стартов сезона. В нем участвует каждый пловец, кто финишировавший хотя бы на одном заплыве. За каждый старт участник получает призовые очки. Победители сезона определяются по сумме набранных очков после финального заплыва сезона.

За все время проведения заплыва X-WATERS Volga в нем приняли участие более 5000 гостей со всего мира, тем самым пропагандируя здоровый образ жизни и поднимая туристический рейтинг региона. Проект ставит перед собой цель вдохновлять людей на амбициозные спортивные цели, объединять российских и зарубежных любителей плавания, развивать спортивный туризм и привлекать общественность к проблеме загрязнения берегов водоемов.