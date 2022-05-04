Результаты велогонки «3 горы» (Laura Race, Красная поляна и Русские горки)

1-3 мая в Сочи прошла велогонка «3 горы». Под общим названием были объединены три дистанции:

– Laura Race – заезд на 14 км по закрытой дороге по горному серпантину к ЛБК Laura Race;

– «Красная поляна» – короткая гонка на 5 км с набором высоты более 400 метров с финишем на второй станции канатной дороге «Красная Поляна»;

– «Русские горки» – гонка на 73 км с финишем на одноименном трамплинном комплексе.

Результаты всех участников можно найти на странице гонки на RussiaRunning, а здесь публикуем результаты победителей:

Laura Race, 14 км, мужчины:

1. Дмитрий Пузанов – 39:15

2. Тимофей Иванов – 39:20

3. Дмитрий Мурашко – 39:20

Laura Race, 14 км, женщины:

1. Мария Максимова – 50:03

2. Дарья Правилова – 55:04

3. Юлия Полевая – 57:06

Красная поляна, 5 км, мужчины:

1. Тимофей Иванов – 15:22

2. Иван Селедков – 15:43

3. Дмитрий Мурашко – 15:51

Красная поляна, 5 км, женщины:

1. Мария Максимова – 19:50

2. Юлия Шапошникова – 22:02

3. Юлия Полевая – 23:05

Русские горки, 73 км, мужчины:

1. Дмитрий Пузанов – 1:43:59

2. Иван Селедков – 1:44:03

3. Петр Ухов – 1:44:08

Русские горки, 73 км, женщины:

1. Мария Максимова – 1:48:37

2. Дарья Правилова – 1:49:22

3. Юлия Полевая – 1:50:42