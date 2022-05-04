Результаты велогонки «3 горы» (Laura Race, Красная поляна и Русские горки)

1-3 мая в Сочи прошла велогонка «3 горы». Под общим названием были объединены три дистанции:
– Laura Race – заезд на 14 км по закрытой дороге по горному серпантину к ЛБК Laura Race;
– «Красная поляна» – короткая гонка на 5 км с набором высоты более 400 метров с финишем на второй станции канатной дороге «Красная Поляна»;
– «Русские горки» – гонка на 73 км с финишем на одноименном трамплинном комплексе.
Результаты всех участников можно найти на странице гонки на RussiaRunning, а здесь публикуем результаты победителей:
Laura Race, 14 км, мужчины:
1. Дмитрий Пузанов – 39:15
2. Тимофей Иванов – 39:20
3. Дмитрий Мурашко – 39:20
Laura Race, 14 км, женщины:
1. Мария Максимова – 50:03
2. Дарья Правилова – 55:04
3. Юлия Полевая – 57:06
Красная поляна, 5 км, мужчины:
1. Тимофей Иванов – 15:22
2. Иван Селедков – 15:43
3. Дмитрий Мурашко – 15:51
Красная поляна, 5 км, женщины:
1. Мария Максимова – 19:50
2. Юлия Шапошникова – 22:02
3. Юлия Полевая – 23:05
Русские горки, 73 км, мужчины:
1. Дмитрий Пузанов – 1:43:59
2. Иван Селедков – 1:44:03
3. Петр Ухов – 1:44:08
Русские горки, 73 км, женщины:
1. Мария Максимова – 1:48:37
2. Дарья Правилова – 1:49:22
3. Юлия Полевая – 1:50:42
Комментарии