Результаты Зеленоградского полумарафона. Победители на 10 км – Гребенко и Добротворская, на 21 км – Антонов и Маркарова

17 июля состоялся Зеленоградский полумарафон на дистанциях 21 и 10 км. Полумарафон от команды организаторов Zelrun славится своей дружественной, домашней атмосферой и фирменным стилем. Забег стартовал на Центральной площади Зеленограда.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Андрей Гребенко – 32:49

2. Михаил Мухин – 33:02

3. Сергей Сорокин – 33:10

10 км, женщины

1. Вера Добротворская – 37:07

2. Ольга Крутенюк – 37:42

3. Мария Лихачева – 39:35

21 км, мужчины

1. Дмитрий Антонов – 1:17:59

2. Ярослав Яковлев – 1:18:05

3. Виталий Скобцов – 1:19:04

21 км, женщины

1. Вера Маркарова – 1:20:55

2. Виктория Разуваева – 1:25:26

3. Екатерина Алексеева – 1:27:32

Всего в забеге приняли участие 1199 человек. На дистанцию 10 км вышли 598 человек, на 21 км – 601 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте ResultsZone.