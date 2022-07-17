Результаты Зеленоградского полумарафона. Победители на 10 км – Гребенко и Добротворская, на 21 км – Антонов и Маркарова

17 июля состоялся Зеленоградский полумарафон на дистанциях 21 и 10 км. Полумарафон от команды организаторов Zelrun славится своей дружественной, домашней атмосферой и фирменным стилем. Забег стартовал на Центральной площади Зеленограда.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Андрей Гребенко – 32:49
2. Михаил Мухин – 33:02
3. Сергей Сорокин – 33:10
10 км, женщины
1. Вера Добротворская – 37:07
2. Ольга Крутенюк – 37:42
3. Мария Лихачева – 39:35
21 км, мужчины
1. Дмитрий Антонов – 1:17:59
2. Ярослав Яковлев – 1:18:05
3. Виталий Скобцов – 1:19:04
21 км, женщины
1. Вера Маркарова – 1:20:55
2. Виктория Разуваева – 1:25:26
3. Екатерина Алексеева – 1:27:32
Всего в забеге приняли участие 1199 человек. На дистанцию 10 км вышли 598 человек, на 21 км – 601 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте ResultsZone.
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