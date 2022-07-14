В павильонах «Здоровая Москва» можно сделать бесплатный чекап здоровья. Павильоны расположены в 46 городских парках

Проект «Здоровая Москва» – это возможность проверить здоровье в комфортной летней атмосфере одного из московских парков. Программа разработана ведущими врачами Москвы и включает больше исследований, чем федеральный стандарт диспансеризации, а также дополнительное обследование для переболевших COVID-19.

Павильоны «Здоровая Москва» установлены в 46 парках города и открыты с 8:00 до 20:00 без выходных. Предварительной записи не требуется, нужны только паспорт и московский полис ОМС. Вы можете сами выбрать интересующую вас группу (пол, возраст) и узнать, что входит в программу обследований по новому московскому стандарту. Все результаты будут в электронной медкарте.

Также «Здоровая Москва» – это не только комплексное обследование здоровья, это еще и активный отдых. Любой желающий может совместить приятное с полезным и принять участие в мероприятиях проекта таких как «ЗОЖ-марафон» и «Спортивные выходные». А на сайте проекта можно почитать полезные советы по здоровому образу жизни и послушать вебинары с психологами.

Стоит отметить, что также в Москве проходят лекции с участием ведущих врачей, диетологов, звезд, ученых и психологов. Это цикл из 10 открытых встреч и дискуссий, где с экспертами беседуют известные телеведущие и актеры и разбирают вопросы гостей про тревогу и стресс, заботу о детях, здоровье после 40 и вредные привычки.