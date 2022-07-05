Результаты фестиваля бега ICE CAVE RUN 2022. Победители вертикальных забегов – Шадрин и Тимченко

2 и 3 июля прошел спортивный фестиваль бега ICE CAVE RUN, который проводился в рамках фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» в городе Кунгур Пермского края (здесь находится заповедник с Кунгурской пещерой – крупнейшей карстовой пещерой в европейской части России, открытой еще в 1703 году).

В первый день мероприятия прошел экстремальный забег вверх по горнолыжному склону для взрослых на дистанцию 300 метров, детский забег (для детей 4-10 лет на дистанцию 150 метров) и очень быстрая и зрелищная эстафета. Во второй день прошел трейловый забег на дистанции 5 и 10 км по самым красивым местам Кунгура. А для тех, кто предпочитает скандинавскую ходьбу, организаторы подготовили трассу на 5 км.

Результаты всех бегунов можно посмотреть в официальной группе трейла во «Вконтакте» по ссылке. Результаты победителей:

Вертикальный забег, мужчины

1. Сергей Шадрин – 1,37,43

2. Алексей Шишигин – 1,38,18

3. Геннадий Алексеев – 1,39,94

Вертикальный забег, женщины

1. Екатерина Тимченко – 1,59,98

2. Елена Козонкова – 2,25,46

3. Марина Патласова – 2,28,11