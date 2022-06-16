FITMOST проводит первую в России конференцию для представителей фитнес- и велнес-индустрий

24 июня 2022 года в Москве пройдет конференция «Как перестроить студийный бизнес в 2022 году».

На мероприятии спикеры расскажут, как преодолеть очередную волну кризиса и адаптироваться к новым реалиям, как перезапустить бизнес по франшизе, открыться в новом городе и запустить b2b-направление. Это первое в России мероприятие для представителей всей индустрии, а не отдельных ее сегментов.

Организатор – компания FITMOST. Ее co-founder и CEO Александра Герасимова расскажет о ведении бизнеса без бюджета и об инструментах, способных помочь в нынешней ситуации.

«Ковидный кризис стал мощной проверкой на крепость для всей индустрии, но он же и научил нас искать нестандартные подходы, быть гибкими. В этом году нам предстоит еще раз переосмыслить бизнес. Частично в этом помогут уроки прошлого, но очевидно, что сейчас мы столкнемся с новыми проблемами. Поэтому очень важно делиться опытом и находить решения сообща», – подчеркнула Герасимова.

Также на конференции выступит Руслан Баширов – со-основатель проекта Чемпионка, сети детских спортивных и образовательных клубов. Он расскажет об увеличении дохода бизнеса за счет запуска франшиз.

Тему юридических аспектов ведения своего дела раскроет соуправляющий партнер Lurye, Chumakov & partners Андрей Чумаков. А основательницы студий массажа лица Face Room Полина Фролова и Евгения Сорокина выступят на тему адаптации студийного бизнеса к реальностям 2022 года.

Кроме того, спикерами станут: Наталья Дудина (CMO FITMOST), Олег Рудаков (создатель сети студий Rock the Cycle), Соня Солдатова (фитнес-блогер и совладелица фитнес-студий Soul Unit).

На мероприятии пройдет шесть панельных сессий:

● Одна студия или несколько: масштабироваться или нет

● Франшизы или местный бренд: за и против

● Регионы тоже могут: успешные кейсы региональной экспансии

● Лежим к успеху. Кейсы и будущее студий массажей

● Необычные направления, как запускать что-то новое

● Открытый микрофон «Коллективная помощь»

Место проведения: Москва, Яровит Холл Якиманка, ул. Большая Якиманка, 26. Время начала: 24 июня, 10:00

Подробную информацию о конференции можно узнать по ссылке.