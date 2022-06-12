Результаты полумарафона «Здорово, Кострома!» 2022

12 июня в Костроме состоялся четвертый этап серии забегов «Бегом по Золотому кольцу». Результаты победителей:
10 км, мужчины 1. Илларион Худеев – 32:47
2. Иван Казаренко – 33:47
3. Никита Рубцов – 34:25
10 км, женщины
1. Ирина Шевченко – 36:00
2. Алена Краснушкина – 38:52
3. Елизавета Смирнова – 41:21
21,1 км, мужчины
1. Виталий Логинов – 01:12:13
2. Константин Соколов – 01:13:27
3. Илья Ходырев – 01:16:26
21,1 км, женщины
1. Анастасия Шаронова – 01:28:43
2. Мария Замахаева – 01:31:24
3. Анна Водолагина – 01:33:38
Результаты всех участников доступны в режиме Live на RussiaRunning, а позднее появятся на отдельной странице.
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