Результаты полумарафона «Здорово, Кострома!» 2022

12 июня в Костроме состоялся четвертый этап серии забегов «Бегом по Золотому кольцу». Результаты победителей:

10 км, мужчины 1. Илларион Худеев – 32:47

2. Иван Казаренко – 33:47

3. Никита Рубцов – 34:25

10 км, женщины

1. Ирина Шевченко – 36:00

2. Алена Краснушкина – 38:52

3. Елизавета Смирнова – 41:21

21,1 км, мужчины

1. Виталий Логинов – 01:12:13

2. Константин Соколов – 01:13:27

3. Илья Ходырев – 01:16:26

21,1 км, женщины

1. Анастасия Шаронова – 01:28:43

2. Мария Замахаева – 01:31:24

3. Анна Водолагина – 01:33:38

Результаты всех участников доступны в режиме Live на RussiaRunning, а позднее появятся на отдельной странице.