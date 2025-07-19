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Международная федерация гандбола обратилась в МОК с просьбой допустить россиян и белорусов

Международная федерация гандбола попросила МОК допустить россиян и белорусов.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола Беларуси со ссылкой на письмо президента Международной федерации гандбола (IHF) Хассана Мустафы, адресованное главам гандбольных федераций России и Беларуси.

«Пишу вам по поводу нашего обмена письмами относительно решения Совета IHF от 4 марта 2022 года, принятого в соответствии с рекомендацией Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) о немедленном запрете всем командам, официальным лицам, судьям, лекторам и специалистам из России и Беларуси принимать участие в мероприятиях и деятельности IHF до дальнейшего уведомления.

Как сообщалось ранее, IHF придерживается позиции Олимпийского движения в этом вопросе, несмотря на то, что отстранение части нашей гандбольной семьи является очень сложным решением.

Я хотел бы сообщить вам, что IHF обращалась в МОК, подчеркнув от имени всей международной гандбольной семьи важность участия российских и белорусских команд в международных соревнованиях по гандболу в интересах дальнейшего развития и популяризации нашего любимого вида спорта во всем мире.

После обмена информацией с МОК, 5 июня 2025 года IHF представила МОК сценарий возможного возвращения национальных команд России и Беларуси на международные соревнования по гандболу. Несмотря на неоднократные напоминания, мы до сих пор ждем официального ответа от МОК. Как только мы получим какую-либо обратную связь от МОК, мы сообщим вам об этом.

В тоже время, мы искренне надеемся на восстановление мира и, в конечном итоге, на нормализацию ситуации, и с нетерпением ждем возможности снова приветствовать всех спортсменов из России и Беларуси на гандбольных площадках в самое ближайшее время, если это будет возможным», — говорится в письме.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Белорусская федерация гандбола
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