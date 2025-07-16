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Владимир Путин: «Есть у нас с олимпийским комитетом еще много проблем, но вроде постепенно восстанавливаются отношения»

Владимир Путин заявил, что отношения России и МОК восстанавливаются.

«Есть у нас с олимпийским комитетом еще много проблем... но вроде постепенно восстанавливаются отношения с олимпийским комитетом», – сказал президент РФ во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований.

В октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за принятие в члены ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. 

Сейчас россияне могут выступать на международных турнирах только в нейтральном статусе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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