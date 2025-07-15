Олег Матыцин: «Сильная спортивная Россия нужна миру. Без нее статус соревнований, ЧМ, Олимпийских игр значительно снизился»

Олег Матыцин заявил, что статус Олимпийских игр значительно снизился без России.

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Матыцин высказался, в частности, о влиянии санкций в отрасли.

«Моя личная позиция заключается в том, что не надо ничего ожидать. Надо выстраивать конструктивный диалог, транслируя, что мы – самодостаточная держава с великим спортивным прошлым, и мы это не раз доказывали.

Я еще раз хочу отметить, что президент РФ никогда не боялся выступать гарантом в том числе спортивных инициатив, и всегда защищал спорт как сферу социального развития, в которой должно быть обеспечено соблюдение всех норм и прав.

Надо создавать и укреплять нашу национальную спортивную систему. Мы до 1952 года не участвовали в олимпийском движении. С периода гражданской войны и революции риторика международных спортивных руководителей в отношении Советского Союза была практически аналогичной той, что мы слышим сейчас.

Были и санкции, и недопуск, но при этом политика государства заключалась в том, чтобы обеспечивать и создавать спортивную инфраструктуру, подготовку кадров, систему проведения соревнований. Была задача обеспечить статус чемпиона Советского Союза как не менее значимый, чем звание чемпиона мира. Мы открыто приглашали сюда коллег из других стран для проведения соревнований.

Мне кажется, этот опыт надо сейчас использовать – не копировать, а именно использовать и говорить с руководителями международного спорта с позиции уверенности в том, что мы будем успешно развиваться, несмотря на санкционный режим. При этом мы остаемся членами международного сообщества, мы никуда не уходили ни из МОК (Международного олимпийского комитета), ни из федераций.

Мы уважительно относимся ко всем правилам и нормам, но при этом надо не ждать, а юридически обосновывать, что те права, которых мы добиваемся, не являются чем-то исключительным, они являются просто нормой. Советский спорт всегда был силен тем, что у нас фактически каждый президент федерации имел очень большой статус и влияние в международных спортивных организациях.

Это надо восстанавливать за счет роста личного авторитета руководителей наших российских федераций, руководителей спорта», – сказал Матыцин.

«Сильная спортивная Россия нужна миру. Без нее статус соревнований, чемпионатов мира, Олимпийских игр значительно снизился. От нас ждут позитивных, сильных, прагматичных и конструктивных решений, которые в дальнейшем содействовали бы и снятию санкций, и одновременно – развитию международного спорта», – добавил он.