Сергей Шишкарев: «Кубань» находится на грани выживания. Краснодарский край не выполняет своих обязательств по финансированию клуба»

Глава ФГР заявил, что гандбольный клуб «Кубань» находится на грани выживания.

По итогам прошедшего сезона клуб под руководством Евгения Трефилова занял шестое место в Суперлиге.

«Кубань» находится на грани выживания. Неизвестно, будет ли существовать клуб в следующем сезоне. Проблема та же. Краснодарский край не выполняет своих финансовых обязательств по финансированию «Кубани », – сказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.