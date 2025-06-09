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«Если бы занимался спортом сегодня, вряд ли стал бы мастером спорта по дзюдо». Путин – о взносах в детских секциях

Путин недоволен высокими взносами в детском спорте.

Об этом президент России сообщил на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

«Мы все перекладываем на себя, на себя примеряем. Сегодня я, наверное, если бы занимался спортом, вряд ли смог бы выполнить мастера спорта Советского Союза по самбо и второй раз мастера спорта Советского Союза по дзюдо. У моей семьи не было денег для того, чтобы платить за каждый шаг начинающего спортсмена. Просто невозможно было бы.

Ну что же мы сделали в этой сфере сегодня? Сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы не расходиться на эту тему, но нужно обеспечить эту социальную справедливость для всех российских семей», – рассказал президент России.

60,3% – доля занимающихся спортом в России. Дегтярев заверил Путина, что цифра верная

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoВладимир Путин
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