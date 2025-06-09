«Атлетико» предложил 15 млн евро за Тео. «Милан» требует не менее 25 млн

«Атлетико» сделал «Милану» предложение о трансфере Тео Эрнандеса.

По данным Sky Italia, мадридский клуб предложил за защитника 15 млн евро. «Милан» хочет получить за Тео не менее 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» предлагал за Тео 35 млн евро – клубы договорились о трансфере, но француз не дал согласия на переход.

Напомним, Эрнандес принадлежал «Атлетико » до 2017 года, затем он перешел в «Реал», а в 2019-м стал игроком «Милана ». Подробную статистику 27-летнего защитника можно найти здесь .