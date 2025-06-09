«Атлетико» предложил 15 млн евро за Тео. «Милан» требует не менее 25 млн
«Атлетико» сделал «Милану» предложение о трансфере Тео Эрнандеса.
По данным Sky Italia, мадридский клуб предложил за защитника 15 млн евро. «Милан» хочет получить за Тео не менее 25 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» предлагал за Тео 35 млн евро – клубы договорились о трансфере, но француз не дал согласия на переход.
Напомним, Эрнандес принадлежал «Атлетико» до 2017 года, затем он перешел в «Реал», а в 2019-м стал игроком «Милана». Подробную статистику 27-летнего защитника можно найти здесь.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Italia
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