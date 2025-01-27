Чемпионат мира по гандболу-2025. Испания уступила Бразилии, Норвегия обыграла Швецию, Хорватия победила Словению, другие результаты
26 января на чемпионате мира по гандболу завершились матчи группового этапа.
Мужчины
Групповой этап
Группа 3
Осло, Норвегия
Португалия – Чили – 46:28 (22:17)
Испания – Бразилия – 25:26 (13:14)
Норвегия – Швеция – 29:24 (16:11)
Положение в группе: Португалия – 9 очков (4 игры), Бразилия – 8 (5), Норвегия – 6 (5), Швеция – 4 (5), Испания – 3 (5), Чили – 0 (5).
Группа 4
Загреб, Хорватия
Исландия – Аргентина – 30:21 (15:10)
Кабо-Верде – Египет – 24:31 (13:14)
Хорватия – Словения – 29:26 (15:15)
Положение в группе: Хорватия – 8 (5), Египет – 8 (5), Исландия – 8 (5), Словения – 4 (5), Аргентина – 2 (5), Кабо-Верде – 0 (5).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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