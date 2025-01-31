Чемпионат мира по гандболу. 1/2 финала. Франция уступила Хорватии, Дания сыграет с Португалией
30-31 января пройдут матчи 1/2 финала мужского чемпионата мира по гандболу.
Чемпионат мира по гандболу-2025
Мужчины
1/2 финала
30 января
Загреб, Хорватия
Франция – Хорватия – 28:31 (11:18)
31 января
Берум, Норвегия
Дания – Португалия – 22.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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