Чемпионат мира по гандболу. 1/4 финала. Дания обыграла Бразилию, Португалия против Германии, другие матчи
28-29 января пройдут матчи 1/4 финала мужского чемпионата мира по гандболу.
Чемпионат мира по гандболу-2025
Мужчины
1/4 финала
28 января
Загреб, Хорватия
Хорватия – Венгрия – 31:30 (16:16)
Франция – Египет – 34:33 (18:14)
29 января
Берум, Норвегия
Дания – Бразилия – 33:21 (15:12)
Португалия – Германия – 22.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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