Международная федерация гандбола может обсудить допуск россиян весной.

Международная федерация гандбола (IHF) может обсудить допуск российских спортсменов на международные турниры весной.

«В течение двух дней вместе с белорусским коллегой Владимиром Коноплевым общались на эту тему с Хассаном Мустафой (главой IHF – Спортс»), другими руководителями, коллегами из целого ряда национальных федераций.

Получили заверения руководства IHF, что уже весной сможем официально вынести этот вопрос на повестку дня одного из рабочих заседаний Международной федерации гандбола», - сообщил председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Хассан накануне был переизбран президентом IHF. Шишкарев отметил, что обещания оказать содействие в решении вопроса о возвращении сборных России и Белоруссии на международные турниры звучали от всех кандидатов, которые претендовали на пост главы IHF .