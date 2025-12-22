0

Арестован подозреваемый в избиении тренера гандбольного «Динамо» Георгия Заикина

Арестован подозреваемый в избиении тренера гандбольного «Динамо» Георгия Заикина.

Кировский районный суд Астрахани арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в избиении главного тренера астраханского гандбольного клуба «Динамо» Георгия Заикина.

Ранее сообщалось, что 49-летний тренер получил закрытую черепно‑мозговую травму в результате конфликта на дороге. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«Постановлением Кировского районного суда города Астрахани в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия сроком на 1 месяц 25 дней, то есть до 12 февраля 2026 года», – сообщили в управлении МВД России по Астраханской области.

Заикин возглавляет «Динамо» с 2024 года. Специалист также руководил «Астраханочкой» и женской сборной Казахстана по гандболу, работал в московском ЦСКА и краснодарском СКИФе.

Во время игровой карьеры Заикин выступал за астраханские «Лукойл-Динамо» и «Зарю Каспия», португальскую «Бенфику». Становился многократным призером чемпионатов России, чемпионом и обладателем Кубка Португалии. 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
происшествия
Динамо Астрахань
