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Чемпионат мира по гандболу-2025. Чехия уступила Дании, Нидерланды сыграли вничью с Австрией, Франция одолела Северную Македонию, другие результаты

Дания обыграла Чехию на мужском чемпионате мира-2025 по гандболу.

25 января прошли очередные матчи группового этапа.

Чемпионат мира по гандболу

Мужчины

Групповой этап

Группа 1

Хернинг, Дания

Италия – Швейцария – 25:33 (9:14)

Чехия – Дания – 22:28 (10:12)

Германия – Тунис – 31:19 (18:8)

Положение в группе: Дания – 10 очков (5 игр), Германия – 8 (5), Швейцария – 5 (5), Италия – 4 (5), Чехия – 3 (5), Тунис – 0 (5).

Группа 2

Вараждин, Хорватия

Нидерланды – Австрия – 37:37 (19:17)

Катар – Венгрия – 23:29 (12:12)

Франция – Северная Македония – 32:25 (18:14)

Положение в группе: Франция – 10 очков (5 игр), Венгрия – 7 (5), Нидерланды – 5 (5), Австрия – 4 (5), Северная Македония – 4 (5), Катар – 0 (5).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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