Чемпионат мира по гандболу-2025. Чехия уступила Дании, Нидерланды сыграли вничью с Австрией, Франция одолела Северную Македонию, другие результаты
Дания обыграла Чехию на мужском чемпионате мира-2025 по гандболу.
25 января прошли очередные матчи группового этапа.
Мужчины
Групповой этап
Группа 1
Хернинг, Дания
Италия – Швейцария – 25:33 (9:14)
Чехия – Дания – 22:28 (10:12)
Германия – Тунис – 31:19 (18:8)
Положение в группе: Дания – 10 очков (5 игр), Германия – 8 (5), Швейцария – 5 (5), Италия – 4 (5), Чехия – 3 (5), Тунис – 0 (5).
Группа 2
Вараждин, Хорватия
Нидерланды – Австрия – 37:37 (19:17)
Катар – Венгрия – 23:29 (12:12)
Франция – Северная Македония – 32:25 (18:14)
Положение в группе: Франция – 10 очков (5 игр), Венгрия – 7 (5), Нидерланды – 5 (5), Австрия – 4 (5), Северная Македония – 4 (5), Катар – 0 (5).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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