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Чемпионат мира по гандболу-2025. Швеция сыграет с Испанией, Словения против Исландии и другие матчи

Швеция сыграет с Испанией в матче чемпионата мира по гандболу среди мужчин.

20 января пройдут очередные матчи предварительного раунда.

Чемпионат мира по гандболу

Мужчины

Предварительный раунд

Группа F

Осло, Норвегия

Япония – Чили – 20.00

Швеция – Испания – 22.30

Положение в группе: Швеция – 4 очка (2 игры), Испания – 4 (2), Чили – 0 (2), Япония – 0 (2).

Группа G

Загреб, Хорватия

Куба – Кабо-Верде – 20.00

Словения – Исландия – 22.30

Положение в группе: Словения – 4 (2), Исландия – 4 (2), Кабо-Верде – 0 (2), Куба – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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результаты
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