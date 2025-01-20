Чемпионат мира по гандболу-2025. Швеция сыграет с Испанией, Словения против Исландии и другие матчи
Швеция сыграет с Испанией в матче чемпионата мира по гандболу среди мужчин.
20 января пройдут очередные матчи предварительного раунда.
Чемпионат мира по гандболу
Мужчины
Предварительный раунд
Группа F
Осло, Норвегия
Япония – Чили – 20.00
Швеция – Испания – 22.30
Положение в группе: Швеция – 4 очка (2 игры), Испания – 4 (2), Чили – 0 (2), Япония – 0 (2).
Группа G
Загреб, Хорватия
Куба – Кабо-Верде – 20.00
Словения – Исландия – 22.30
Положение в группе: Словения – 4 (2), Исландия – 4 (2), Кабо-Верде – 0 (2), Куба – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем