Чемпионат мира по гандболу-2025. Швеция сыграет с Бразилией, Чили сыграет с Норвегией, Хорватия против Исландии, другие матчи
24 января пройдут матчи второго группового этапа мужского ЧМ по гандболу.
Чемпионат мира по гандболу
Мужчины
Групповой этап
Группа 3
Осло, Норвегия
Испания – Португалия – 17.30
Швеция – Бразилия – 20.00
Чили – Норвегия – 22.30
Положение в группе: Португалия – 5 очков (3 игры), Швеция – 4 (3), Бразилия – 4 (3), Испания – 3 (3), Норвегия – 2 (3), Чили – 0 (3).
Группа 4
Загреб, Хорватия
Аргентина – Кабо-Верде – 17.30
Египет – Словения – 20.00
Хорватия – Исландия – 22.30
Положение в группе: Исландия – 6 (3), Хорватия – 4 (3), Словения – 4 (3), Египет – 4 (3), Аргентина – 0 (3), Кабо-Верде – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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