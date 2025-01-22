Чемпионат мира по гандболу-2025. Словения сыграет с Аргентиной, Швеция встретится с Португалией, Норвегия против Испании, другие матчи
22 января пройдут матчи второго группового этапа мужского ЧМ по гандболу.
Чемпионат мира по гандболу
Мужчины
Групповой этап
Группа 3
Берум, Норвегия
Бразилия – Чили – 17.30
Швеция – Португалия – 20.00
Норвегия – Испания – 22.30
Положение в группе: Португалия – 4 очка (2 игры), Швеция – 3 (2), Испания – 3 (2), Бразилия – 2 (2), Норвегия – 0 (2), Чили – 0 (2).
Группа 4
Загреб, Хорватия
Словения – Аргентина – 17.30
Кабо-Верде – Хорватия – 20.00
Египет – Исландия – 22.30
Положение в группе: Египет – 4 очка (2 игры), Исландия – 4 (2), Хорватия – 2 (2), Словения – 2 (2), Аргентина – 0 (2), Кабо-Верде – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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