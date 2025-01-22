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Чемпионат мира по гандболу-2025. Словения сыграет с Аргентиной, Швеция встретится с Португалией, Норвегия против Испании, другие матчи

22 января пройдут матчи второго группового этапа мужского ЧМ по гандболу.

Чемпионат мира по гандболу

Мужчины

Групповой этап

Группа 3

Берум, Норвегия

Бразилия – Чили – 17.30

Швеция – Португалия – 20.00

Норвегия – Испания – 22.30

Положение в группе: Португалия – 4 очка (2 игры), Швеция – 3 (2), Испания – 3 (2), Бразилия – 2 (2), Норвегия – 0 (2), Чили – 0 (2).

Группа 4

Загреб, Хорватия

Словения – Аргентина – 17.30

Кабо-Верде – Хорватия – 20.00

Египет – Исландия – 22.30

Положение в группе: Египет – 4 очка (2 игры), Исландия – 4 (2), Хорватия – 2 (2), Словения – 2 (2), Аргентина – 0 (2), Кабо-Верде – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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