Чемпионат мира по гандболу-2025. Германия сыграет с Чехией, Норвегия встретится с Португалией, Египет против Хорватии и другие матчи
Германия сыграет с Чехией в матче чемпионата мира по гандболу среди мужчин.
19 января пройдут очередные матчи предварительного раунда.
Чемпионат мира по гандболу
Мужчины
Предварительный раунд
Группа А
Хернинг, Дания
Польша – Швейцария – 17.30
Германия – Чехия – 20.00
Положение в группе: Германия – 4 очка (2 игры), Чехия – 2 (2), Швейцария – 1 (2), Польша – 1 (2).
Группа D
Вараждин, Хорватия
Северная Македония – Гвинея – 20.00
Венгрия – Нидерланды – 22.30
Положение в группе: Нидерланды – 4 (2), Венгрия – 3 (2), Северная Македония – 1 (2), Гвинея – 0 (2).
Группа E
Осло, Норвегия
Бразилия – США – 20.00
Норвегия – Португалия – 22.30
Положение в группе: Португалия – 4 (2), Норвегия – 2 (2), Бразилия – 2 (2), США – 0 (2).
Группа H
Загреб, Хорватия
Аргентина – Бахрейн – 20.00
Египет – Хорватия – 22.30
Положение в группе: Хорватия – 4 (2), Египет – 4 (2), Аргентина – 0 (2), Бахрейн – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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