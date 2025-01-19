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Чемпионат мира по гандболу-2025. Германия сыграет с Чехией, Норвегия встретится с Португалией, Египет против Хорватии и другие матчи

Германия сыграет с Чехией в матче чемпионата мира по гандболу среди мужчин.

19 января пройдут очередные матчи предварительного раунда.

Чемпионат мира по гандболу

Мужчины

Предварительный раунд

Группа А

Хернинг, Дания

Польша – Швейцария – 17.30

Германия – Чехия – 20.00

Положение в группе: Германия – 4 очка (2 игры), Чехия – 2 (2), Швейцария – 1 (2), Польша – 1 (2).

Группа D

Вараждин, Хорватия

Северная Македония – Гвинея – 20.00

Венгрия – Нидерланды – 22.30

Положение в группе: Нидерланды – 4 (2), Венгрия – 3 (2), Северная Македония – 1 (2), Гвинея – 0 (2).

Группа E

Осло, Норвегия

Бразилия – США – 20.00

Норвегия – Португалия – 22.30

Положение в группе: Португалия – 4 (2), Норвегия – 2 (2), Бразилия – 2 (2), США – 0 (2). 

Группа H

Загреб, Хорватия

Аргентина – Бахрейн – 20.00

Египет – Хорватия – 22.30

Положение в группе: Хорватия – 4 (2), Египет – 4 (2), Аргентина – 0 (2), Бахрейн – 0 (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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