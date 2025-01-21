Чемпионат мира по гандболу-2025. Групповой раунд. Чехия сыграет с Италией, Дания встретится с Германией, Венгрия против Франции, другие матчи
21 января пройдут матчи второго группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу.
Чемпионат мира по гандболу
Мужчины
Групповой этап
Группа 1
Хернинг, Дания
Швейцария – Тунис – 17.30
Чехия – Италия – 20.00
Дания – Германия – 22.30
Положение в группе: Дания – 4 очка (2 игры), Германия – 4 (2), Италия – 2 (2), Швейцария – 1 (2), Чехия – 1 (2), Тунис – 0 (2).
Группа 2
Вараджин, Хорватия
Австрия – Северная Македония – 17.30
Катар – Нидерланды – 20.00
Венгрия – Франция – 23.00
Положение в группе: Франция – 4 очка (2 игры), Венгрия – 3 (2), Нидерланды – 2 (2), Австрия – 2 (2), Северная Македония – 1 (2), Катар – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем