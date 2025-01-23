Чемпионат мира по гандболу-2025. Италия сыграет с Германией, Дания встретится со Швейцарией, Нидерланды против Франции и другие матчи
23 января пройдут матчи группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу.
Чемпионат мира по гандболу
Мужчины
Групповой этап
Группа 1
Хернинг, Дания
Тунис – Чехия – 17.30
Италия – Германия – 20.00
Дания – Швейцария – 22.30
Положение в группе: Дания – 6 очков (3 игры), Германия – 4 (3), Италия – 4 (3), Швейцария – 3 (3), Чехия – 1 (3), Тунис – 0 (3).
Группа 2
Вараджин, Хорватия
Северная Македония – Катар – 17.30
Нидерланды – Франция – 20.00
Венгрия – Австрия – 22.30
Положение в группе: Франция – 6 (3), Нидерланды – 4 (3), Венгрия – 3 (3), Австрия – 3 (3), Северная Македония – 2 (3), Катар – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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