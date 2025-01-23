  • Спортс
  • Гандбол
  • Новости
  • Чемпионат мира по гандболу-2025. Италия сыграет с Германией, Дания встретится со Швейцарией, Нидерланды против Франции и другие матчи
0

Чемпионат мира по гандболу-2025. Италия сыграет с Германией, Дания встретится со Швейцарией, Нидерланды против Франции и другие матчи

23 января пройдут матчи группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу.

Чемпионат мира по гандболу

Мужчины

Групповой этап

Группа 1

Хернинг, Дания

Тунис – Чехия – 17.30

Италия – Германия – 20.00

Дания – Швейцария – 22.30

Положение в группе: Дания – 6 очков (3 игры), Германия – 4 (3), Италия – 4 (3), Швейцария – 3 (3), Чехия – 1 (3), Тунис – 0 (3).

Группа 2

Вараджин, Хорватия

Северная Македония – Катар – 17.30

Нидерланды – Франция – 20.00

Венгрия – Австрия – 22.30

Положение в группе: Франция – 6 (3), Нидерланды – 4 (3), Венгрия – 3 (3), Австрия – 3 (3), Северная Македония – 2 (3), Катар – 0 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
чемпионат мира по гандболу
результаты
logoсборная Германии
logoсборная Дании
logoсборная Австрии
logoсборная Нидерландов
logoсборная Италии по гандболу
logoсборная Чехии
logoсборная Швейцарии
logoсборная Северной Македонии
logoсборная Франции
сборная Катара
logoсборная Туниса
logoсборная Венгрии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Гандбол в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат мира по гандболу-2025. Дания обыграла Германию, Венгрия уступила Франции, другие результаты
321 января, 21:33
Чемпионат мира по гандболу-2025. Германия обыграла Чехию, Норвегия уступила Португалии, Египет победил Хорватию и другие результаты
19 января, 21:16
Чемпионат мира по гандболу-2025. Дания обыграла Италию, Франция победила Австрию, Чили уступило Швеции, другие результаты
18 января, 21:15
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат мира по гандболу-2025. Швеция сыграла вничью с Португалией, Норвегия победила Испанию, Египет уступил Исландии и другие результаты
вчера, 21:10
Чемпионат мира по гандболу-2025. Дания обыграла Германию, Венгрия уступила Франции, другие результаты
321 января, 21:33
Чемпионат мира по гандболу-2025. Швеция сыграла вничью с Испанией, Словения уступила Исландии и другие результаты
220 января, 21:15
Сергей Шишкарев стал единственным кандидатом на пост главы Федерации гандбола России
20 января, 13:12
Чемпионат мира по гандболу-2025. Германия обыграла Чехию, Норвегия уступила Португалии, Египет победил Хорватию и другие результаты
19 января, 21:16
Чемпионат мира по гандболу-2025. Дания обыграла Италию, Франция победила Австрию, Чили уступило Швеции, другие результаты
18 января, 21:15
Чемпионат мира по гандболу-2025. Хорватия обыграла Аргентину, Португалия одолела Бразилию, США уступили Норвегии, другие результаты
17 января, 20:30
Чемпионат мира по гандболу-2025. Тунис уступил Дании, Кувейт проиграл Франции, Испания одолела Чили, другие результаты
16 января, 19:55
Чемпионат мира по гандболу-2025. Португалия обыграла США, Германия одолела Польшу, Норвегия уступила Бразилии, другие результаты
115 января, 19:56
Чемпионат мира по гандболу-2025. Франция обыграла Катар, Дания одолела Алжир, другие результаты
14 января, 21:01
Ко всем новостям
Последние новости
Умер олимпийский чемпион 1976 года по гандболу Александр Резанов
6 сентября 2024, 17:10
«То, что мы увидели в их исполнении, поднимает гандбол до невероятного уровня». Шишкарев о ЦСКА и «Ростове» в финале женского Кубка России
8 апреля 2024, 07:58
Бодниева о включении в Зал славы EHF: «Это очень приятный факт, но я бы не придавала глобального значения»
28 июня 2023, 13:04
Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Игорь Васильев
127 мая 2023, 13:22
Чемпионат мира по гандболу. 3-й тур. Словения уступила Франции, Португалия обыграла Венгрию, другие результаты
16 января 2023, 23:00
Евгений Трефилов: «Дзюба постоянно туда-сюда прыгает. Но я все равно его уважаю, он хороший игрок»
45 января 2023, 12:04
Гандболист ЦСКА Рудь об отстранении от еврокубков: «Думаю, в ближайшие полтора года российские клубы не вернут. А уже с сезона-2024/25 все встанет на свои места»
8 октября 2022, 12:30
Гандбольный клуб «Нева» переименуют в «Зенит»
12 октября 2022, 13:02
Евгений Трефилов о частичной мобилизации: «Возраст у меня непризывной, но если припрет, то пойду»
21 октября 2022, 07:09
Глава Федерации гандбола России: «На каком‑то этапе был вовлечен в переговоры с идеей коллективного захода в систему финансирования и управления «Спартаком»
721 августа 2022, 09:14
Рекомендуем