Чемпионат мира по гандболу-2025. Дания сыграет с Италией, Франция встретится с Австрией, Чили против Швеции, другие матчи
18 января Дания сыграет с Италией на чемпионате мира по гандболу среди мужчин.
Чемпионат мира по гандболу
Мужчины
Предварительный раунд
Группа B
Пореч, Хорватия
Алжир – Тунис – 20.00
Дания – Италия – 22.30
Положение в группе: Дания – 4 очка (2 игры), Италия – 4 (2), Алжир – 0 (2), Тунис – 0 (2).
Группа C
Пореч, Хорватия
Франция – Австрия – 20.00
Катар – Кувейт – 22.30
Положение в группе: Франция – 4 (2), Австрия – 4 (2), Кувейт – 0 (2), Катар – 0 (2).
Группа F
Осло, Норвегия
Испания – Япония – 20.00
Чили – Швеция – 22.30
Положение в группе: Испания – 2 (1), Швеция – 2 (1), Япония – 0 (1), Чили – 0 (1).
Группа G
Загреб, Хорватия
Кабо-Верде – Словения – 20.00
Исландия – Куба – 22.30
Положение в группе: Исландия – 2 (1), Словения – 2 (1), Куба – 0 (1), Кабо-Верде – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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