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Чемпионат мира по гандболу-2025. Дания сыграет с Италией, Франция встретится с Австрией, Чили против Швеции, другие матчи

18 января Дания сыграет с Италией на чемпионате мира по гандболу среди мужчин.

Чемпионат мира по гандболу

Мужчины

Предварительный раунд

Группа B

Пореч, Хорватия 

Алжир – Тунис – 20.00

Дания – Италия – 22.30

Положение в группе: Дания – 4 очка (2 игры), Италия – 4 (2), Алжир – 0 (2), Тунис – 0 (2).

Группа C

Пореч, Хорватия

Франция – Австрия – 20.00

Катар – Кувейт – 22.30

Положение в группе: Франция – 4 (2), Австрия – 4 (2), Кувейт – 0 (2), Катар – 0 (2).

Группа F

Осло, Норвегия

Испания – Япония – 20.00

Чили – Швеция – 22.30

Положение в группе: Испания – 2 (1), Швеция – 2 (1), Япония – 0 (1), Чили – 0 (1). 

Группа G

Загреб, Хорватия 

Кабо-Верде – Словения – 20.00

Исландия – Куба – 22.30

Положение в группе: Исландия – 2 (1), Словения – 2 (1), Куба – 0 (1), Кабо-Верде – 0 (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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