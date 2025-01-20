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Сергей Шишкарев стал единственным кандидатом на пост главы Федерации гандбола России

Шишкарев стал единственным кандидатом на пост главы Федерации гандбола России.

Об этом сообщает пресс-служба организации. 

Очередная конференция ФГР, в рамках которой состоятся выборы председателя высшего совета, а также органов управления и контрольных органов федерации, пройдет в Олимпийском комитете России (ОКР) 31 января.

«Единственным официально зарегистрированным кандидатом на должность главы ФГР является ее действующий руководитель Сергей Шишкарев, чья кандидатура была выдвинута Федерацией гандбола Московской области», – говорится в сообщении пресс-службы. 

Шишкарев возглавлял ФГР с 2015 по 2023 год. В феврале 2023-го он был избран председателем высшего совета организации. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФГР
Сергей Шишкарев
ФГР
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