Сергей Шишкарев стал единственным кандидатом на пост главы Федерации гандбола России
Шишкарев стал единственным кандидатом на пост главы Федерации гандбола России.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Очередная конференция ФГР, в рамках которой состоятся выборы председателя высшего совета, а также органов управления и контрольных органов федерации, пройдет в Олимпийском комитете России (ОКР) 31 января.
«Единственным официально зарегистрированным кандидатом на должность главы ФГР является ее действующий руководитель Сергей Шишкарев, чья кандидатура была выдвинута Федерацией гандбола Московской области», – говорится в сообщении пресс-службы.
Шишкарев возглавлял ФГР с 2015 по 2023 год. В феврале 2023-го он был избран председателем высшего совета организации.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФГР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем