Сергей Шишкарев стал единственным кандидатом на пост главы Федерации гандбола России

Шишкарев стал единственным кандидатом на пост главы Федерации гандбола России.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Очередная конференция ФГР, в рамках которой состоятся выборы председателя высшего совета, а также органов управления и контрольных органов федерации, пройдет в Олимпийском комитете России (ОКР) 31 января.

«Единственным официально зарегистрированным кандидатом на должность главы ФГР является ее действующий руководитель Сергей Шишкарев, чья кандидатура была выдвинута Федерацией гандбола Московской области», – говорится в сообщении пресс-службы.

Шишкарев возглавлял ФГР с 2015 по 2023 год. В феврале 2023-го он был избран председателем высшего совета организации.