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  • Сергей Шишкарев: «Трефилов очень хочет тренировать, но это исключено. У него куча противопоказаний, а шрам после операции такой – когда увидел, дурно стало»
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Сергей Шишкарев: «Трефилов очень хочет тренировать, но это исключено. У него куча противопоказаний, а шрам после операции такой – когда увидел, дурно стало»

Шишкарев рассказал, что Трефилов хотел бы снова тренировать гандболисток.

Евгений Трефилов на протяжении многих лет был главным тренером сборной России по гандболу. Он покинул этот пост в 2019 году.

– Трефилов хочет еще тренировать?

– Очень! Сидим вдвоем на трибуне – не умолкает. Заводится с пол-оборота, орет, руками машет. Время от времени просит: «Николаич, ну дайте мне поработать!» В таких случаях говорю: «Принеси справку от врача, который твое сердце оперировал. Если разрешит – пожалуйста, тренируй».

– Не разрешит?

– Исключено. Да Трефилов сам все прекрасно понимает. У него куча медицинских противопоказаний. А шрам после операции такой... Когда я увидел, дурно стало. Я знаю, как умер великий Турчин. Как умер Костя Еременко. Снова бросать Трефилова в топку, рисковать его здоровьем не хочу.

– Сейчас часто видитесь?

– Регулярно. Летать ему не рекомендуется, в Москву добирается на машине. За рулем обычно Ирина Смирнова, генеральный директор «Кубани». А багажник всегда забит помидорами, огурцами, яблоками, персиками, арбузами... Трефилов везет нам в подарок.

– Со своего огорода?

– С рынка. Зато свежайшие, в Москве таких не найти. Говорю: «Васильич, если даже мы всем офисом это будем есть каждый день, только к весне добьем». Невероятно хлебосольный человек.

– Трефилов как тренер круче Владимира Максимова?

– Разумеется! На порядок! Это видно по результатам работы со сборными России. У Трефилова золото и серебро Олимпийских игр, четыре победы на чемпионатах мира, медали чемпионатов Европы. У Максимова список менее внушительный, – сказал глава Федерации гандбола России.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России жен
logoВладимир Максимов
logoЕвгений Трефилов
Сергей Шишкарев
ФГР
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