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  • Глава Федерации гандбола России считает, что сборная выступит на Олимпиаде-2028: «Убежден, что мы будем допущены до международных соревнований»
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Глава Федерации гандбола России считает, что сборная выступит на Олимпиаде-2028: «Убежден, что мы будем допущены до международных соревнований»

Глава Федерации гандбола России уверен, что сборная выступит на Олимпиаде-2028.

Соревнования пройдут в Лос-Анджелесе.

– Не знаю, откуда берется эта уверенность. Наверное, на основании жизненного, политического, экономического опыта. Убежден, что мы будем допущены до международных соревнований, туда пробьемся как угодно. В Лос-Анджелесе не будет легкого пути ни у французов, ни у норвежек.

– Правда ли, что никого не нужно было уговаривать приехать на сбор (который проходит в Новогорске – Спортс’‘)?

– Да, правда. Вы знаете, что у Ани (Вяхиревой) была травма, вероятно, даже сотрясение. Может даже до конца в себя не пришла, но она уже здесь. Думаю, что дело даже не в уговорах, а что они скучают. Скучают по вам, журналистам, по болельщикам, друг по другу, по Москве. Думаю, что с большим удовольствием приезжают. В какой-то мере переключатся, отдохнут и побудут в родных стенах.

– В прессе пишут, что Анна (Вяхирева) и Дарья (Дмитриева) – это Месси и Роналду в одной команде. Согласны?

– Нет, конечно. Они гораздо круче, симпатичнее, интереснее, чем Месси и Роналду. Видел, что те только в рекламе в шахматы играют, а эти девчонки дружат между собой. Здорово, что у них нет между собой конкуренции на поле. Они играют за одну сборную. Мечтал бы их видеть в одном клубе, что и предложил. Сказал, чтобы приезжали, когда надоест Европа, – сказал председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России
logoЛос-Анджелес-2028
ФГР
logoсборная России жен
Сергей Шишкарев
Дарья Дмитриева
logoАнна Вяхирева
logoОлимпийская сборная России
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